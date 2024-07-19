Подмосковное УФАС оштрафовало Уральский банк за нарушение закона о рекламе

Ранее в управление поступило обращение физического лица о направлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с рекламой кредитной карты банка с признаками нарушения закона.

По результатам рассмотрения обращения управлением было возбуждено дело по признакам нарушения банком части 7 статьи 5, части 1 статьи 18, части 3 статьи 28 закона о рекламе, выразившегося в распространении рекламы кредитной карты по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента, в отсутствие информации о диапазоне значений полной стоимости потребительского кредита.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ПАО КБ «УБРиР» к административной ответственности.

В Московской области также работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.