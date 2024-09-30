Подмосковное УФАС оштрафовало «СФ „СтройСервис“» за участие в картельном сговоре

Московским областным УФАС России в отношении ООО «СФ „СтройСервис“» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму более 122 млн руб., сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее Московским областным УФАС России было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «СФ „СтройСервис“» и ООО «Строймагистраль» в части заключения картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных процедурах, проведенных для нужд ФКУ «УПРДОР Москва-Харьков».

Управление признало ООО «СФ „СтройСервис“» нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняло решение о передаче материалов для привлечения общества к административной ответственности.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.