Подмосковное УФАС оштрафовало ООО «АП» на 450 тыс рублей

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы назначило ООО «АП» штраф в 450 тыс. рублей за распространение рекламы без согласия абонента, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом для разбирательства стало обращение гражданина, который сообщил о звонке с рекламой консультационных услуг на абонентский номер без предварительного согласия на получение рекламы.

После проверки управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. По итогам рассмотрения материалы признали факт незаконного распространения рекламы.

На основании принятого решения ООО «АП» привлекли к административной ответственности по части 4.1 статьи 14.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Компании назначен штраф в размере 450 тыс. рублей.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.