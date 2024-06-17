Подмосковное УФАС оштрафовало ЧОП «Русич» на 100 тысяч рублей

Московское областное УФАС России привлекло ЧОП «Русич» к административной ответственности. Управление признало общество виновным в административном правонарушении по части 5 статьи 19.8 КоАП (непредставление ходатайств, уведомлений (заявлений), сведений (информации) в антимонопольный орган), сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом к возбуждению дела послужил факт непредставления информации на запрос управления.

Запрос направлен в целях обеспечения полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении антимонопольного законодательства.

В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа ЧОП «Русич» назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.