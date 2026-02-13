Подмосковное УФАС наказало за незаконную рекламу по телефону

Московское областное УФАС России привлекло физическое лицо к административной ответственности за рекламный звонок без согласия абонента. Нарушение выявили после жалобы жителя Подмосковья, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В управление поступило обращение от гражданина, который сообщил о звонке с рекламой услуг по подбору недвижимости. Согласия на получение рекламы он не давал.

Антимонопольный орган возбудил дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. По итогам рассмотрения материалы подтвердили факт незаконного распространения рекламы.

УФАС признало рекламу ненадлежащей. На основании принятого решения физическое лицо привлекли к административной ответственности по части 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ и назначили наказание в виде предупреждения.

