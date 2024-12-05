Подмосковное производство корма для насекомоядных планирует запуск новой линейки

В деревне Кривцово городского округа Солнечногорск расположено производство под торговой маркой T-RexFood. Предприятие выпускает корма для насекомоядных, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Производство было открыто 3 года назад индивидуальным предпринимателем, биологом по профессии. В процессе выращивания кормовой базы здесь используются современные технологии. Основные заказчики — зоопарки, океанариумы, экзотариумы и другие крупные объекты содержания животных в России.

Группа компаний T-RexFood основана в 2009 году и является самым крупным в СНГ изготовителем кормов для насекомоядных животных. Она предлагает живую, замороженную и консервированную продукцию, а также оборудование для содержания животных. Перечень кормов включает сверчков, саранчу, аргентинских тараканов, мучных червей и многое другое.

Разработкой технологий промышленного производства занимаются научные специалисты и технологи. В настоящее время компания планирует запустить линейку консервированных насекомых.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.