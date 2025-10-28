Подмосковное предприятие завершило первый этап реализации федерального проекта

Компания «ЕМВ ФИЛЬТРТЕХНИК РУС» завершила этап «Диагностика», который является первым в рамках реализации федерального проекта «Производительность труда». Промышленности и науки Московской области, содействие во внедрении механизмов федерального проекта компании оказывали специалисты регионального центра компетенций (РЦК) Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Совместно со специалистами РЦК Московской области рабочая группа предприятия определила узкое место в процессе производства фильтра тонкой очистки MPK — потери, сдерживающие его производительность. После этого был разработан и утвержден план мероприятий по улучшению производства.

Команда проекта поставила себе цели по снижению времени протекания процесса по производству фильтров тонкой очистки на 13%, сокращение запасов в потоке на 17%, а также повышение выработки персонала на 11,8%.

Теперь рабочая группа при сопровождении специалистов РЦК Московской области приступит к внедрению механизмов бережливого производства на пилотном потоке. Так, рабочей группе предстоит внедрить систему 5С, которая включает сортировку, рациональное расположение, уборку, стандартизацию и совершенствование, а также повысить эффективность операций и внедрить ряд других мероприятий для достижения поставленных целей.

Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Больше о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области.