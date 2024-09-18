Подмосковное предприятие увеличит производство стеклопакетов

Компания «МАСКО-ГЛАСС», являющаяся крупнейшим российским производителем стеклопакетов обладает восемью производственными площадками по всей России. В ближайшее время руководство планирует расширить производство, расположенное в Воскресенске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы рассматриваем варианты расширения производственных площадей в Воскресенске для начала выпуска стекольной продукции архитектурного направления. У нас есть определенные требования к инфраструктуре участка, что учитывается администрацией округа. Видно, что округ заинтересован в помощи бизнесу. Подробно объясняют все, что касается мер поддержки для предпринимательства», — рассказал генеральный директор ООО «МАСКО-ГЛАСС» Юрий Киселев.

Развитие архитектурного направления позволит компании «МАСКО-ГЛАСС» расширить свою продукцию. Также благодаря увеличению производственных площадей будут созданы новые рабочие места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.