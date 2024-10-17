Подмосковное предприятие увеличит производство мороженого в 2025 году

Компания «Айскейк-Эко» модернизирует производство натурального мороженого и молочных десертов в Долгопрудном. Для реализации проекта производитель получил льготный кредит от фонда развития промышленности Московской области (ФРП МО). Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В рамках инвестпроекта компания планирует приобрести оборудование, осуществить его монтаж, наладку и другие мероприятия по подготовке к серийному производству. Инвестиции в модернизацию составляют почти 270 млн рублей. Для реализации этого проекта компании предоставили льготный заем от ФРП МО в размере 135 млн рублей, что составляет 50% от общей суммы затрат. Запуск ожидается ориентировочно в середине 2025 года», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ежемесячный объем отгрузок составляет 250 тонн мороженого. Когда компания выйдет на полную мощность, дополнительно она сможет производить каждый месяц 200 тонн продукции: мороженого, сорбета и десерта панна-котта.

Производитель мороженого «Айскейк-Эко» выпускает продукцию с 2014 года. Компания завоевала популярность среди любителей холодного десерта и сторонников здорового питания, а также получила премию «Московское качество 2024» категория десерты. Среди клиентов компании — крупные торговые сети «ВкусВилл», «Яндекс Лавка», X5 Group. Также «Айскейк-Эко» производит для них товары под собственными торговыми марками (СТМ).

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