Подмосковное предприятие успешно реализовало пилотный проект по производительности

На предприятии «КСМК — М8» в Сергиевом Посаде завершен пилотный проект «Повышение эффективности работы складского хозяйства», реализованный в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Рабочая группа предприятия совместно со специалистами Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области завершила этап внедрения улучшений на пилотном потоке. В качестве основного направления был выбран процесс организации и управления складским хозяйством.

Результатами проекта стали: выработка сотрудников увеличена на 10%, время протекания складских процессов снижено на 11%, реализовано неликвидное складское имущество на сумму свыше 90 млн рублей. Кроме того, благодаря оптимизации процессов предприятие получило экономический эффект в размере 32,3 млн рублей.

В рамках проекта были применены инструменты бережливого производства, направленные на устранение потерь, повышение прозрачности процессов и рациональное использование ресурсов. Работа началась с диагностики текущего состояния, затем был сформирован перечень улучшений и реализованы практические мероприятия, в том числе оптимизация логистики и складских операций.

Полученные результаты подтверждают высокую эффективность внедрения инструментов бережливого производства на складских площадках. В дальнейшем опыт, полученный в рамках пилотного проекта, планируется масштабировать на другие подразделения предприятия.

ООО «КСМК — М8» — промышленное предприятие, активно внедряющее современные подходы к организации производственных и логистических процессов, подтверждая приверженность стратегии повышения эффективности и конкурентоспособности.

Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Больше о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.



«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.