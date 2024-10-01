Подмосковное предприятие модернизирует производство закладных алюминиевых систем

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Подмосковный производитель конструкций из алюминия «Компания Вертикаль Юг» в Химках модернизирует производство закладных алюминиевых систем. Компания привлекает средства льготного займа от фонда развития промышленности Московской области (ФРП МО), которые будут использованы для покупки технологического оборудования, его монтажа, наладки и других мероприятий по подготовке к серийному производству. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Инвестиции в модернизацию производства составляют порядка 20 млн рублей. ФРП Подмосковья одобрил компании заем в размере 10 млн рублей, что составляет около 50% от общей стоимости проекта. Средства направят на покупку и наладку оборудования. Модернизация завершится к 2025 году. Будет создано порядка 10 рабочих мест», — рассказала замппредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что после модернизации компания сможет ежегодно выпускать 650 тыс. алюминиевых изделий: подкладок под заполнение, угловых соединителей и дверных створочных профилей.

ООО «Компания Вертикаль Юг» начало работу в 2016 году. Занимается производством и переработкой алюминиевых изделий, используемых в производстве окон, дверей, раздвижных конструкций, комплексно-витражных остеклений, систем «антипаника» и других.

Подробнее ознакомиться с программами ФРП Московской области можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.