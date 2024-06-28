Подмосковное объединение «Гжель» поставит в Китай изделия на сумму 200 млн рублей

Объединение «Гжель», расположенное в Раменском городском округе Московской области, увеличивает поставки продукции на зарубежные рынки. Доля экспорта в общем объеме продаж к 2026 году достигнет 40% за счет поставок в Китай. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«К 2026 году компания планирует выпустить от 130 до 140 тыс. изделий для поставок на китайский рынок, общая сумма продаж по этим изделиям может превысить 200 млн рублей. Объединение «Гжель» также планирует наращивать присутствие на китайском рынке за счет развития онлайн-продаж. В ближайшее время продукция компании станет доступна в шоуруме платформы КИФА в Шэньяне (провинция Ляонин), где оптовые покупатели из Китая смогут заказать продукцию российских производителей», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В настоящее время компания работает над созданием ассортимента продукции специально для китайского ранка. Большой популярностью в Китае пользуются изделия, декорированные не только традиционной для Гжели кобальтовой росписью, но также золотом, поэтому предприятие планирует расширять ассортимент продукции с использованием золотого декора.

«Особенность культурных предпочтений в Китае заключается в уважении и ценности ручного труда и традиционных методов декорирования. За последние двадцать лет местное ручное декорирование практически исчезло, однако благодаря росту благосостояния населения интерес к подобным изделиям возрастает. Такая динамика делает продукцию Гжель с ее характерной ручной росписью особенно привлекательной для китайского потребителя. 2024 год отведен на тестирование ассортимента на китайском рынке. Уже можно отметить большую популярность посудной группы, что определило акцент в поставках», — отметил генеральный директор «Гжель — художественные мастерские» (Объединения «Гжель») Петр Сивов.

Объединение «Гжель» активно осваивает рынок Китая с 2023 года. Тогда компания приняла участие в международной выставке фарфора в Лилине, по результатам которой был заключен контракт на ежемесячные поставкитоваров в Китай. Также продукцией заинтересовались китайские продавцы российского фарфора, что позволило открыть партнерский магазин в Шанхае, в котором представлены изделия российской компании.

На прошедшем в мае 2024 года Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине объединение «Гжель» достигло договоренностей о продаже своей продукции с двумя крупными дистрибьютерами из провинции Харбин, один из которых представляет не только магазины фарфора, но и туристические торговые точки.

На инвестиционном портале Московской области появился онлайн-сервис «Промышленное кольцо Подмосковья», где можно виртуально познакомиться с предприятиями региона, записаться на очные экскурсии и мастер-классы, узнать больше о работе местных предприятий. Сейчас там представлено с десяток промышленных площадок, в числе которых объединение «Гжель».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.