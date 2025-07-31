Подмосковное мороженое из овечьего молока реализуют на столичном фудмаркете

Фермерское хозяйство «Черный лис» из муниципального округа Чехов успешно развивает производство молочной продукции. В ассортименте — сыры, йогурты, творог, а также мороженое из овечьего молока, которое теперь реализуется на одном из фудмаркетов Москвы. Продукт содержит больше белка, кальция и витаминов, по сравнению с аналогами из коровьего молока, и лучше усваивается организмом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В прошлом году на ферме было произведено более 230 тонн коровьего и 0,5 тонн овечьего молока. В хозяйстве содержатся 44 коровы и 15 овец. К (Ф)Х развивает производство, в том числе благодаря мерам господдержки. Так, в 2022 году ферма стала обладателем гранта «Агростартап», на средства которого были приобретены оборудование для переработки молока и сельскохозяйственная техника.

Все меры господдержки, доступные сельхозтоваропроизводителям и фермерам региона, собраны на интерактивном портале. Здесь можно найти требования для участников отбора, цели направления расходов и список необходимых документов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.