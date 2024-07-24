Подмосковное мороженое экспортируют в Китай

В Московской области состоялась встреча представителей инвестиционного блока правительства Подмосковья и делегации китайской провинции Шаньдун, где обсудили вопросы экспортного взаимодействия и инвестиционного сотрудничества, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Делегацию со стороны китайской провинции возглавил генеральный секретарь Народного правительства провинции Шаньдун Сюй Вэнь. Со стороны Московской области — заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

По словам зампреда, важнейшим направление сотрудничества Подмосковья и Китая является экспортная работа. По итогам прошлого года товарооборот между Китаем и Московской областью составил 18,5 млрд долларов. Это порядка 10% от общего товарооборота России и Китая. Примечательно и то, что ключевым драйвером роста товарооборота между нашим регионом и Китаем является стремительно увеличивающийся экспорт Подмосковья в КНР.

«В рамках встречи мы обсудили перспективную реализацию одного очень интересного экспортного проекта — совместную отправку сборного груза продукции компаний из Московской и Вологодской областей в Китай. К отгрузке планируется партия мороженого, которое в Китае очень востребовано: КНР входит в лидеры по импорту российского мороженого, а за I квартал 2024 г. в годовом исчислении Китай нарастил объемы закупок из России в 4,5 раза. В нашем регионе есть не только сильные проверенные производители этой продукции, но и уже „обкатанный“ логистический сервис „Контейнер для МСП“, позволяющий отправлять грузы даже небольшими партиями и сразу несколькими компаниями», — отметила Екатерина Зиновьева.

Второй важнейшей темой в рамках встречи стало развитие инвестиционного взаимодействия между китайской провинцией и Подмосковьем.

«Китай — давний инвестиционный партнер Подмосковья. Например, как раз инвестор из Шаньдун, компания „Северный океан“, реализует в городском округе Воскресенск проект по производству гепарина натрия — вещества, препятствующего образованию тромбов. Землю под реализацию проекта компания получила на льготных условиях. Строительство предприятия стартовало в сентябре прошлого года, а завершение работ ожидается в конце 2024 года. Это лишь один из примеров крупных китайских проектов у нас в регионе, и мы будем рады новым инвесторам. Встреча позволила обсудить возможности инвестирования в Подмосковье, а также перспективы расширения работы с предприятиями из провинции Шаньдун», — отметила зампред Зиновьева.

В декабре 2023 года было подписано соглашение об установлении дружественных отношений между правительством Московской области (РФ) и Народным правительством провинции Шаньдун (Китайская Народная Республика). Также в сентябре прошлого года подмосковный Сергиев Посад и город Вэйхай китайской провинции Шаньдун стали городами-побратимами. Сегодня в рамках достигнутых договоренностей они развивают сотрудничество в области культуры, туризма, образования, промышленности, а также в других сферах.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.