Подмосковное металлообрабатывающее предприятие построило цех за 750 млн рублей

Ввод в эксплуатацию новой производственной площадки позволит предприятию увеличить выпуск уникальной техники, которая используется металлургическими, горнодобывающими и химическими предприятиями по всей стране.

«В ближайшее время на территории нового цеха площадью более 5 тыс. кв. метров приступят к установке оборудования — всего планируют установить 45 единиц оборудования, которые будут обеспечивать полный цикл обработки металлических изделий. Завершить пусконаладочные работы и ввести в эксплуатацию новую производственную площадку планируется уже в I квартале 2025 года. Инвестиции в реализацию проекта по запуску цеха оцениваются более чем в 750 млн рублей. Для жителей Электрогорска будет создано не менее 30 новых рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По словам зампреда, с начала этого года на своем действующем предприятии компания выпустила более 100 единиц оборудования, в том числе 44 центрифуги и около 20 фильтров для горнодобывающих предприятий, а также 8 противообледенительных машин, которые необходимы для обработки самолетов специальным реагентом перед вылетом в зимний и осенний период.

Готовую продукцию, которая на 100% заменяет импортные аналоги, компания поставляет по всей России, а также в страны СНГ.

«В этом году мы также ввели в эксплуатацию первые две опытно-конструкторские разработки. Одна из них для применения предприятиями горнодобывающей промышленности, вторая — для аэропортов, принимающих дальнемагистральные широкофюзеляжные самолеты. Помимо выпуска техники по индивидуальным заказам, наша компания серийно производит промышленную керамику различного размера и модификаций, которая в дальнейшем используется для защиты внутренней поверхности оборудования от износа. Такая продукция используется производителями металлических изделий и горно-обогатительными комбинатами», — отметил исполнительный директор завода «Элемет» Михаил Репников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.