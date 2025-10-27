Подмосковное кабельное предприятие в Подмосковье сняло фильм о работе завода

Производство кабельной продукции «СПКБ Техно» из Подольска выпустило фильм о предприятии и его сотрудниках «Притягательный Завод: там, где рождается будущее». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

История предприятия началась в 1960-х годах как одного из подразделений ВНИИКП, а сегодня это современная компания с новейшим оборудованием, собственным производством, испытательной лабораторией и высококвалифицированными специалистами. На протяжение более 60 лет компания выпускает специальную кабельную продукцию для промышленного и гражданского строительства, предприятий нефтегазовой, энергетической, металлургической, авиационной отраслей, а также предприятий военно-промышленного комплекса.

Фильм «Притягательный Завод: там, где рождается будущее» рассказывает о том, как создавался завод, кто такой инженер и как появилось название «Притягательный завод». Зрители увидят работу завода во всей многогранности его процессов, а также познакомятся с сотрудниками предприятия и узнают, как и почему они решили связать свою жизнь с производством.

Посмотреть фильм «СПКБ Техно» можно по ссылке.

Компания «СПКБ Техно» также является участником программы «Промышленный туризм» и проекта «Промышленное кольцо Подмосковья», который получил награду в категории «Лучший региональный проект по развитию промышленного туризма» в рамках третьего потока программы «Открытая промышленность» агентства стратегических инициатив (АСИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.