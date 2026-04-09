Подмосковная VPG LaserONE представила лазеры на «Фотонике-2026»

Компания VPG LaserONE из Подмосковья представила высокотехнологичные лазерные источники на выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики-2026». Разработки ориентированы на импортозамещение в микроэлектронике, аддитивном производстве и прецизионной обработке материалов, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Компания VPG LaserONE демонстрирует готовность российских производителей предлагать комплексные технологические решения для высокотехнологичных отраслей — от микроэлектроники до аэрокосмической промышленности», — отметил президент компании Николай Евтихиев.

В числе новинок — импульсный лазерный источник GLPN-5-150-30 с излучением 532 нм, энергией импульса до 5 мДж и средней мощностью 30 Вт. Длительность импульса до 150 нс позволяет минимизировать зону термического влияния при разделении и перфорации компонентов микроэлектроники. В сочетании с гидролазерной резкой технология исключает загрязнение поверхности и повреждение соседних участков.

Также представлены непрерывные одномодовые лазеры видимого диапазона серии VLM с длинами волн от 355 до 775 нм и шагом настройки 0,1 нм. Ширина линии составляет менее 0,1 нм, для ряда конфигураций доступен одночастотный режим VLM-SF. Ключевым преимуществом стала работа без жидкостного охлаждения и устойчивость к расширенному диапазону температур.

Отдельное внимание привлек зеленый лазер GLR-535 мощностью 200 Вт для аддитивных технологий и обработки медных и золотосодержащих сплавов. Излучение этой длины волны поглощается такими металлами в 10 раз эффективнее инфракрасного, что снижает энергозатраты и повышает качество сварки.

Кроме того, компания представила УФ-лазер ULR-355-3-B мощностью 3 Вт для керамической 3D-печати. По сравнению с традиционными источниками мощностью 300 мВт разработка обеспечивает более высокую скорость печати, стабильность процесса и возможность работы с вязкими суспензиями. Лазер может использоваться в промышленных 3D-принтерах для серийного производства деталей сложной геометрии.

