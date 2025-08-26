сегодня в 18:33

Подмосковная птицефабрика производит 39 млн перепелиных яиц в год

ООО «Шепиловская птицефабрика» — крупнейший производитель перепелиной продукции в России и единственный промышленный комплекс по выращиванию перепелов в Московской области, отметила 20-летний юбилей. В августе 2005 года в хозяйство, расположенное в городском округе Серпухов, была завезена первая партия перепелов японской породы. В настоящее время предприятие является племенным репродуктором I порядка и продолжает развитие отрасли, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«За 20 лет «Шепиловская птицефабрика» заняла ведущие позиции в отечественном птицеводстве. В хозяйстве разработана и реализуется собственная оригинальная методика промышленного выращивания и содержания перепелов. Поголовье взрослой птицы составляет почти 340 тыс. голов, из которых 182 тыс. — несушки. Предприятие обеспечивает потребителей различной продукцией переработки, обеспечивая продовольственную безопасность», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Хозяйство оснащено современными производственными мощностями, включая собственный убойный цех и цех глубокой переработки.

В прошлом году птицефабрика произвела 39 млн перепелиных яиц и 56,9 тонн мяса птицы в живом весе на убой. Также было реализовано 63 тыс. голов племенного молодняка и 273,3 тыс. штук инкубационного яйца.

Сегодня «Шепиловская птицефабрика» выпускает широкий ассортимент продукции: от свежих яиц и мяса перепелов до продуктов глубокой переработки — вареных яиц в маринадах, консервированных грудок и ножек, паштетов, заливного, карпаччо и копченых яиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.