Подмосковная программа по поддержке МСП стала одной из лучших практик в РФ в 2024 г

Практика по поддержке одного из секторов малого и среднего предпринимательства, реализованная инвестиционным блоком правительства Московской области была признана одной из лучших управленческих практик 2024 года. Всего в список лучших в этом году вошло 128 управленческих практик. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Список сформировали Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) при участии федеральных органов исполнительной власти и комиссий Госсовета России.

Все лучшие управленческие практики размещены на платформе АСИ «Смартека» и рекомендованы к массовому тиражированию в регионах.

Программа Московской области, вошедшая в список лучших практик, касается поддержки субъектов МСП сферы нестационарной торговли, в том числе использующих мобильные торговые объекты (МТО) как основной инструмент своей деятельности. В рамках реализации этой программы участки для размещения МТО стали предоставлять без торгов, все для открытия такого бизнеса перевели в электронный вид, упростили процесс подключения МТО к сетям, разработали целевые программы финансовой поддержки. В результате комплексного подхода в регионе значительно выросла инвестиционная привлекательность сферы нестационарной торговли.

«В рамках программы поддержки бизнеса с использованием объектов нестационарной и мобильной торговли предпринимателям региона доступны субсидии до 5 млн рублей при покупке мобильного торгового объекта. Кроме того, предприниматели могут получить льготный заем до 5 млн рублей на срок до 3 лет, а также поддержку в продвижении своего бизнеса. Всего предпринимателям региона было выдано порядка 100 млн рублей в виде льготных кредитов. Стоит отметить и упрощение процедуры запуска бизнеса. Мы в 10 раз сократили срок заключения договора на размещение мобильного торгового объекта в Подмосковье — теперь он занимает всего 7 дней. Суммарно, благодаря программе поддержки МТО, предпринимателями региона было создано более 250 мобильных пунктов быстрого питания», — прокомментировала заместитель председателя правительства -министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также отметила, что, Московская область постоянно актуализирует меры поддержки и активно работает над созданием и развитием сервисов для бизнеса в целях обеспечения максимально комфортных условий для развития предпринимательства в регионе. Многие инициативы Подмосковья получают поддержку на федеральном уровне и впоследствии тиражируются в других регионах страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.