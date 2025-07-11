Подмосковная ОЭЗ «Ступино Квадрат» показала 100% эффективности

Подмосковная особая экономическая зона «Ступино Квадрат» в отчете о результатах функционирования особых экономических зон Минэкономразвития России за 2024 год получила 100% сводного показателя эффективности. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Четыре особые экономические зоны Московской области были признаны эффективными в отчете о результатах функционирования особых экономических зон Минэкономразвития России за 2024 год. Максимальную оценку эффективности в 100% получила ОЭЗ «Ступино Квадрат». Также высокий процент у ОЭЗ «Дубна» — 93%. В «зеленую зону» отчета Минэкономразвития вошли подмосковные ОЭЗ «Кашира» и ОЭЗ «Исток» во Фрязино», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Минэкономразвития России признает особые экономические зоны эффективными при значении сводного расчетного показателя 80%. Такая оценка деятельности ОЭЗ проводится на постоянной основе, начиная с 2016 года по множеству показателей. В первую очередь учитываются деятельность резидентов, рентабельность вложения средств федерального и регионального бюджетов в создание инфраструктуры, деятельность органов управления, другие параметры. Всего учитывается 25 абсолютных и относительных количественных показателей, а также шесть расчетных показателей эффективности.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.