Подмосковная налоговая служба подвела итоги работы за 2024 год

На расширенном заседании управления федеральной налоговой службы по Московской области подвели итоги работы за 2024 год и определили приоритетные задачи на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Бюджет Подмосковья остается одним из крупнейших в России, занимая второе место по абсолютному значению доходов. По итогам 2024 года собственные доходы консолидированного бюджета превысили 1,3 трлн рублей, показав прирост 19,2%, что на 4,4% превышает средний темп роста бюджетов субъектов РФ. 94% или 1 252 млрд рублей собственных доходов консолидированного бюджета администрирует управление Федеральной налоговой службы по Московской области.

Правительство Московской области тесно взаимодействует с управлением по совершенствованию качества планирования доходной части бюджета региона и муниципальных образований. Это позволило в 2024 году подтвердить лидирующие позиции среди субъектов с высоким доходным потенциалом по точности прогнозирования налоговых поступлений — отклонение факта от первоначального плана составило 11,6%. Потенциал для дальнейшего повышения качества прогнозов остаются. Точность планирования доходов на начальных этапах бюджетного процесса важна для эффективного распределения средств на социальные программы в течение года.

Основным драйвером роста налогов областного бюджета и бюджетов муниципальных образований по итогам 2024 года стал налог на доходы физических лиц. Налог на доходы физических лиц достиг 548 млрд рублей, увеличившись на 28,2%.

Более трети экономики Московской области формирует малый и средний бизнес. Доступность электронных сервисов, созданных на платформе ФНС («Мой налог», «Выбор подходящего режима налогообложения» и др.), упрощенный порядок расчетов и освобождение от отчетности для самозанятых и АУСН способствовали популяризации специальных режимов налогообложения для субъектов предпринимательской деятельности. По итогам 2024 года поступления по налогам на совокупный доход выросли на 43,3% до 118 млрд рублей. Вместе с тем изменения в налогообложении, касающиеся уплаты НДС компаниями на УСН с оборотом свыше 60 миллионов рублей, требуют реализации мер по недопущению дробления бизнеса, которое могло бы использоваться для уклонения от налогов.

Поступления по налогу на прибыль организаций достигли 373 млрд рублей, показав прирост к 2023 году в 5,8%. Актуальной остается задача по укреплению надзора над возможными схемами уклонения от уплаты налогов через использование фирм — «однодневок» и транзитных структур.

В 2024 году темпы прироста задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет замедлились до 8,1%, что значительно ниже показателей прошлых лет. Несмотря на улучшение динамики доля должников, находящихся в процедуре банкротства, остается высокой. В 2025 году важно усилить контроль за ходом процедур банкротства и деятельностью арбитражных управляющих для недопущения затягивания хода банкротства.

Особое внимание заслуживает вопрос продолжительности процедур банкротства. Порядка 42% задолженности приходится на организации, банкротство которых длится более трех лет. Это подчеркивает необходимость разработки совместных предложений по внесению изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» по ограничению возможности количества продлений процедуры конкурсного производства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.