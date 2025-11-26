Подмосковная косметика выходит на рынок Австралии

Компания ESTILAB, резидент особой экономической зоны «Дубна», производитель косметики, расширяет экспортную деятельность и представляет бренд ICON SKIN на рынке Австралии. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания ESTILAB работает с 2016 года. Продукция ESTILAB выпускается на производственной площадке в Дубне, запущенной осенью этого года. После выхода на полную мощность завод будет производить 5 млн единиц продукции в год. Кроме того, компания строит собственный завод на территории особой экономической зоны «Дубна». В проектирование будущего завода уже вложено 60 млн рублей. На данный момент там ведутся подготовительные работы к строительству. Запуск запланирован на 2027 год. Сегодня ESTILAB реализует свою продукцию в России, а также поставляет в 14 стран мира и постоянно расширяет географию продаж», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В Австралии ESTILAB планирует развивать два основных канала дистрибуции — косметологические салоны и e-commerce. Первым австралийским партнером компании стала владелица сети косметологических салонов из Мельбурна. На данный момент компания поставляет средства с высокой концентрацией активных ингредиентов, разработанные для салонного применения — это пилинги, сыворотки, кремы.

«Австралия — нетипичное и, можно сказать, экзотичное направление для российского производителя. Однако именно такие рынки открывают новые возможности и позволяют проверять гибкость наших экспортных решений. Мы нашли эффективный способ выхода — через партнерские каналы во Вьетнаме, с которым у нас уже сложилось прочное сотрудничество. Этот опыт позволил нам обойти типичные барьеры и запустить продажи на далеком континенте без избыточных затрат», — сказал директор по продажам ESTILAB Руслан Назаров.

Он также отметил, что в 2025 году у компании запланирован запуск официального онлайн-магазина бренда на площадке Amazon.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.