Подмосковная косметическая компания Aravia выйдет на рынок Киргизии

Экспортную географию расширит «Аравия», производитель косметических средств для ухода за лицом и телом из Московской области. Компания подписала соглашение о сотрудничестве с «Умай Групп», одной из ведущих киргизских розничных сетей. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках партнерства продукция подмосковного производителя будет представлена в ключевых торговых точках Киргизии.

Как отметил генеральный директор компании «Аравия» Олег Востриков, подмосковная косметика уже давно известна в Киргизии благодаря использованию в профессиональном сегменте — салонах красоты и косметических сетях.

«В последнее время рынок Киргизии динамично развивается, особенно в секторе товаров народного потребления. Мы уже четыре года наблюдаем рост интереса к нашей продукции в профессиональном сегменте. Это стало важным фактором в решении о выходе в массовый ритейл. Так, за первую половину 2025 года продажи компании в Киргизии составили 16,5 млн рублей. В количественном выражении это превышает 52 тыс. единиц продукции. Среди лидеров продаж выделяются кремы для лица. Мы ожидаем постепенного роста продаж и на ближайший год планируем выйти на объем порядка 50 млн рублей», — сказал Олег Востриков.

По его словам, главная стратегическая задача на ближайшее время — подстроиться под особенности рынка и правильно проанализировать потребности покупателей с учетом особенностей страны: климат, финансово-экономическое состояние, местные предпочтения.

Производитель косметики «Аравия» в этом году открыл новый завод в подмосковном Протвино, инвестировав в строительство и оснащение первой очереди производственного комплекса площадью более 9 тыс. кв. м 700 млн рублей. Земельный участок для реализации проекта был предоставлен компании в рамках региональной программы импортозамещения. С запуском нового завода планируется увеличить производственные мощности на 40%, доведя ежегодный выпуск косметики до 40 млн единиц.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map.

Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.