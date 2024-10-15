Подмосковная компания завершила I этап проекта по расширению производства пластика

Компания «Бытпласт» запустила в эксплуатацию новое оборудование, приобретенное в рамках реализации инвестиционного проекта по расширению производства на предприятии в подмосковном Егорьевске, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В прошлом году проект получил поддержку Фонда развития промышленности РФ: компании был выдан льготный заем по программе «Проекты развития».

«Общий объем инвестиций в развитие производства компании «Бытпласт» оценивается в 180 млн рублей, из которых 80 млн рублей — собственные средства компании, которые уже вложены, еще 100 млн рублей из этой суммы инвестор получил в ФРП РФ в виде льготного займа. Средства займа также буду направлены на закупку нового оборудования и пресс-форм для развития ассортимента продукции предприятия. Содействие компании в рамках взаимодействия с ФРП РФ оказали специалисты подмосковного Фонда развития промышленности», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках реализации инвестпроекта компания приобрела инжекционно-выдувное оборудование, а также пресс-формы для новых изделий. Первыми с нового производственного участка на рынок выходят банки для сыпучих продуктов и кувшины. Все новинки производятся из российского сырья и подлежат 100% переработке.

В результате реализации инвестиционного проекта предприятие сможет обеспечить сокращение доли импортных бытовых товаров из пластика на российском рынке. Помимо поставок на внутренний рынок, компания также планирует развивать внешнеэкономическую деятельность, поскольку продукция предприятия обладает высоким экспортным потенциалом.

В перспективе компания «Бытпласт» планирует дальнейшее расширение ассортимента товаров народного потребления из пластмасс, выпускаемых методом инжекционно-выдувного формования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.