Подмосковная компания запускает производство в Узбекистане на 20 тыс тонн продукции

Делегация Московской области приняла участие в специализированной сессии, посвященной работе химических компаний в азиатских республиках, что стало важным событием первого дня международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Иннопром. Центральная Азия», стартовавшая 28 апреля на площадке CAEx, стала ключевым форумом для обмена опытом и налаживания деловых связей. Российские экспоненты, включая компанию «Щелково Агрохим», были представлены в рамках общей экспозиции «Сделано в России», организованной при поддержке Российского экспортного центра. Деловая программа форума открылась пленарной сессией, посвященной стратегии промышленного партнерства и интеграции в условиях современных технологий.

Особый интерес вызвал доклад генерального директора компании, академика РАН и доктора химических наук Салиса Каракотова. Он подчеркнул, что компания «Щелково Агрохим» расширяет свое присутствие за пределами России, открыв производственный завод в особой экономической зоне «Ургут» под Самаркандом в ноябре 2023 года. Инвестиции в проект составили около 30 миллионов долларов, а мощности предприятия позволяют выпускать до 20 тысяч тонн средств защиты растений в год. Объем выпускаемой продукции включает в себя фунгициды, гербициды, инсектициды и стимуляторы роста, предназначенные не только для узбекского рынка, но и для экспорта в страны Центральной Азии, Иран, Пакистан и другие регионы.

Современное оборудование завода включает роботизированные линии розлива и упаковки, системы автоматического пожаротушения, газоанализаторы — все это обеспечивает высокий уровень безопасности и эффективности производства. В Узбекистане зарегистрировано 64 вида препаратов «Щелково Агрохим», большинство из которых — в жидких формуляциях с особенным проникновением и устойчивостью в условиях жаркого и засушливого климата региона, что особенно важно для успешной борьбы с болезнями культур. В числе наиболее эффективных препаратов — фунгицид КАНТОР, ККР основанный на ципродиниле, который показал превосходные результаты в борьбе с монилиозом.

В ведомстве отметили, что компания планирует к 2030 году увеличить свою долю на рынке Узбекистана до 20-25%, что подтверждает высокие ожидания и стратегическую заинтересованность в регионе. Не менее важным аспектом сотрудничества становится взаимодействие с научными и образовательными учреждениями: компания активно работает с Самаркандским сельхозинститутом, проводит обучение специалистов, организует практику студентов и обсуждает создание Среднеазиатского селекционно-семеноводческого центра. Данный центр сможет обеспечить поставку российских сортов и гибридов для элитного семеноводства, что важно для повышения урожайности культур, таких как зерновые, сахарная свекла и подсолнечник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.