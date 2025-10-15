Подмосковная компания вывела производство готовой еды на полную мощность

«Климовский трубный завод» (входит в Группу ПОЛИПЛАСТИК) внедрил роботизированные комплексы на участке производства муфт с закладными нагревателями. Предприятие расположено в городском округе Подольск, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Климовский трубный завод — это современное активно развивающееся производство полиэтиленовых труб. Сегодня „КТЗ“ — это 25 технологических линий и 16 литьевых машин общей мощностью более 80 тысяч тонн продукции в год. В рамках модернизации на участке производства муфт с закладными нагревателями были внедрены роботизированные комплексы. Инвестиции составили более 31 млн рублей. В результате предприятие отказалось от ручного труда в процессе изготовления литых изделий из полиэтилена, предназначенных для сварки полимерных трубопроводов, а производительность увеличилась более чем в два раза», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Кроме того, «КТЗ» роботизировал процесс выгрузки полимерного сырья из мешков, вес которых составляет 25 кг. Внедрение роботов позволило увеличить скорость выпуска продукции и снизить физическую нагрузку на работников производства.

Муфты с закладными нагревателями применяются для сварки в автоматическом режиме, что обеспечивает высокое качество сварного соединения. Они предназначены для сетей водоснабжения и газораспределения при давлении до 1,0 МПа. Изделия не требуют бетонирования для обеспечения требуемой стойкости к внутреннему давлению, имеют систему распознавания параметров сварки для определения параметров цикла сварки. На соединительные детали получена вся обязательная разрешительная документация, в том числе Сертификат соответствия ГАЗСЕРТ.

Зампред Зиновьева также отметила, что на заводе в г. о. Подольск работает более 750 человек, а общая численность сотрудников Группы ПОЛИПЛАСТИК составляет более 8,5 тысяч человек.

Группа ПОЛИПЛАСТИК — крупнейший в России и ЕАЭС производитель полимерных трубопроводных систем, компаундов и комплексных инженерных решений для водоподготовки, водоочистки и очистки сточных вод, а также разработчик инновационных цифровых сервисов для строительства и ЖКХ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.