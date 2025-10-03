Подмосковная компания включена в реестр Минпромторга России

Разработка компания «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ», которая является резидентом подмосковной ОЭЗ «Дубна», включена в реестр промышленной продукции Минпромторга России. Список отечественного промоборудования пополнила система бесперебойного питания (СБП) серии «Дубна». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новая СБП может быть выполнена по трансформаторной или бестрансформаторной схемам стала одним из первых бестрансформаторных образцов в России, полностью созданным на основе отечественных технологий и компонентной базы. Разработка резидента ОЭЗ «Дубна» позволит снизить зависимость объектов критической инфраструктуры от импортных решений.

«Компания «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» инвестировала в свой проект на территории ОЭЗ «Дубна» более 710 млн рублей. При этом выручка предприятия от продажи высокотехнологичного оборудования накопленным итогом — уже свыше 5,3 млрд рублей. Сегодня в компании трудятся порядка 200 специалистов», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новая разработка компании полностью меняет подход к созданию систем бесперебойного питания. Бестрансформаторные СБП используются для питания серверных нагрузок, то есть нагрузок без больших пусковых токов. Для питания динамических нагрузок требуется применять трансформаторные СБП. Любой из вариантов обеспечит разработка компании «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ».

«Включение продукции резидента в реестр Минпромторга России подтверждает ее стратегическую важность для укрепления отечественного производства, минимизирует зависимость от импорта в области электроники и энергетических систем. СБП — это пример того, как современные технологии, основанные на российских разработках, позволяют не только обеспечивать внутренние потребности, но и укреплять позиции нашей страны на глобальном рынке высокотехнологичной электроники и систем энергоснабжения», — комментирует генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.