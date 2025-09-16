Подмосковная компания увеличит выработку конструктивных элементов

Компания «К-ЖБИ», производитель железобетонных изделий из Сергиева Посада, присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». Федеральный проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания «К-ЖБИ» производит широкий ассортимент продукции для гражданского, промышленного, дорожного, мостового строительства, а также, элементы теплотрасс и канализации, нестандартные изделия и изделия на заказ как по типовым, так и индивидуальным чертежам. За время работы предприятие обеспечило ответственными конструктивными элементами множество жилых и нежилых объектов общей площадью 1,5 млн кв. м.

Чтобы увеличить производительность, компания присоединилась к реализации федпроекта «Производительность труда». В качестве пилотного потока был выбран процесс оптимизации изготовления железобетонных колонн. Перед командой поставлены задачи: сократить время протекания процесса на 30%, уменьшить незавершенное производство на 30%, а также увеличить выработку на рабочих местах минимум на 20%.

Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда», необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Специалисты Регионального центра компетенций Московской области помогают предприятию провести оценку производственного процесса. Совместно с сотрудниками компании-участника федпроекта они выявляют возможные потери и разрабатывают мероприятия по внедрению инструментов бережливого производства на предприятии и проводят обучение сотрудников с целью дальнейшего тиражирования процесса на все предприятие.

Больше о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.