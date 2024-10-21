Подмосковная компания участвует в мероприятии для специалистов индустрии HoReCa

С 21 по 24 октября в 3 павильоне «Крокус Экспо» пройдет крупнейшее в России профессиональное мероприятие для специалистов индустрии HoReCa «ПИР Экспо». Одним из соэкспонентов выставки стало предприятие ООО «Европродукт» из городского округа Лыткарино (стенд № 3Е70). Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

Компания, выпускающая свою продукцию под брендом Tamaki, создает ее для сегментов HoReCa и Retail и является одним из ведущих российских производителей панировочных сухарей, васаби, темпуры, рисовых уксусов, а также широкой линейки соусов, насчитывающей более 45 вкусов.

На стенде «Тамаки», помимо розыгрышей и дегустаций, пройдет гастро-марафон и эксклюзивные мастер-классы под руководством бренд-шефов предприятия. Посетителей стенда ждет коронное «Блюдо дня» от рекордсмена Книги рекордов России Ильи Жданова и бренд-шефа Юлии Марковой.

В 2024 году «ПИР Экспо» пройдет в 27-й раз. Участие в мероприятии примут свыше 600 экспертов. Возрастные ограничения 18+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.