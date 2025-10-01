Подмосковная компания стала участником федерального проекта «Производительность труда»

Производственный холдинг «Деталь Бизнеса Реклама» из Краснознаменска присоединилась к участию в федеральном проекте «Производительность труда». На предприятии прошло стартовое совещание. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Пилотным потоком проекта определен участок производства павильонов различного назначения. Здесь на протяжении 6 месяцев совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области будут внедрены инструменты бережливого производства и новые подходы к организации производственных процессов, что позволит оптимизировать работу производства.

Совместно с экспертами РЦК Московской области компания рассчитывает сократить время протекания процесса на 25%, уменьшить незавершенное производство до 10%, а также увеличить выработку на 20%.

Результаты, полученные во время пилота, в дальнейшем будут транслироваться на другие проекты компании. Это даст возможность масштабировать положительный опыт на все производство.

«Мы уверены, что участие в федеральном проекте «Производительность труда» позволит нам не только повысить производительность, но и вывести культуру производства на новый уровень. Для нас это возможность сделать «Деталь Бизнеса» еще более сильной, современной и устойчивой компанией», — отмечают в руководстве холдинга.

Компания занимается разработкой и производством конструкций для городской инфраструктуры — это павильоны различного назначения, остановочные комплексы, системы навигации, конструкции для велоинфраструктуры и др.

Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Больше о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области.

Федеральный проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.