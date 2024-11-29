Подмосковная компания стала получателем льготного инвестиционного кредита

При поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области ООО «Зеленые линии» стало получателем льготного инвестиционного кредита в целях реализации 3-го этапа проекта по увеличению производительности заквасочных культур в условиях импортозамещения. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Предприятие является подразделением группы компаний «СОЮЗСНАБ», которая более 30 лет выпускает ингредиенты для отраслей пищевой промышленности.

Последний этап проекта направлен на масштабирование производства, что позволит компании на 50% расширить коллекцию производственно-ценных штаммов для разработки заквасочных, пробиотических и защитных культур, а также работать с уникальными штаммами с длительным сроком выращивания, повышенной вязкостью и исключить риски попадания патогенных микроорганизмов. Новый завод оснащен оборудованием с полной автоматизацией под выпуск продукции для отечественных и зарубежных производителей кисломолочных продуктов. Полностью завершить модернизацию планируется в декабре этого года.

Кроме того, в рамках проекта запущено и успешно функционирует 1-е в стране производство замороженных заквасок. Как уточнили в Минсельхозпрод Московской области, его реализация дает импульс для развития научного потенциала отрасли, промышленного производства и поддержки инновационной деятельности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.