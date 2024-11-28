Подмосковная компания стала лауреатом нацпремии в области промышленных технологий

В Москве прошла 10-я национальная премия в области промышленных технологий «Приоритет — 2024». На торжественной церемонии награждения победителями были объявлены 37 компаний в 23 номинациях, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Компания STELKON стала лауреатом национальной премии в области промышленных технологий «Приоритет — 2024» в номинации «Автоматизация производства».

Заслуженную награду вручили генеральному директору компании Николаю Александровичу Кулагину за собственное производство запатентованной технологии высокой плотности хранения — «Автоматизированная система палетного хранения с радиоуправляемыми шаттлами PALLET SHUTTLE STELKON». Это современная технология, позволяющая автоматизировать и оптимизировать процессы обработки и перемещения палетированных грузов при глубинном хранении. Автоматизированная система PALLET SHUTTLE STELKON позволяет эффективно использовать складское пространство, создает лучшую пропускную способность, минимизирует риски повреждения грузов и оптимизирует эксплуатационные расходы склада.

Премия «Приоритет» является значимой площадкой для освещения приоритетных направлений технологического развития Российской экономики. Ведущие производственные компании демонстрируют свои достижения в повышении конкурентоспособности отечественной продукции, технологической модернизации, автоматизации производства и их эффективности на практике, научно-технических услуг и оборудования.

В рамках юбилейной премии был проведен промышленно-технологический форум «Технологии здесь и сейчас!», на котором были презентованы наиболее значимые федеральные и региональные технологические проекты, рассмотрены векторы развития инноваций по перспективным направлениям промышленности на 2025 год, подведены итоги работы в области импортозамещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.