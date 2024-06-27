Подмосковная компания спортивного оборудования стала обладателем национальной премии

Компания «КЕНГУРУ.ПРО», занимающаяся производством спортивного уличного оборудования, стала обладателем национальной премии «Спорт и Россия» в номинации «Лучший производитель спортивного оборудования». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В начале этого года компания «Кенгуру.ПРО» запустила завод по производству спортивных уличных площадок для воркаута и паркура, панна-футбола, баскетбольных и боксерских стоек, а также теннисных столов. А уже в июне приступила к проектированию второго завода, на производственных площадях которого планируется наладить выпуск оборудования для оснащения детских спортивных площадок. Общий объем инвестиций в строительство и запуск двух заводов оценивается в 450 млн рублей. Оба предприятия будут расположены на территории индустриального парка «Есипово», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области.

«Наличие качественной, безопасной и сертифицированной спортивной площадки в каждом дворе, парке и сквере является наилучшим мотиватором для массовых занятий спортом. Так, только Москве и области на сегодняшний день установлено более 6 000 площадок «КЕНГУРУ.ПРО». Наше оборудование стоит в более, чем 60 странах мира. И мы вполне можем дать старт к насыщению наших регионов качественным спортивным оборудованием»,— отметил генеральный директор компании «КЕНГУРУ.ПРО» Дмитрий Зайченко.

На сегодняшний день совокупная насыщенность Москвы и Московской области оборудованием «КЕНГУРУ.ПРО» занимает порядка 30-35%. В течение ближайших нескольких лет компания планирует занять не меньшую долю и в других регионах России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.