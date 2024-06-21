Подмосковная компания развивает производство с Китаем

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В Ленинском округе производитель печей и ленточных пил «Эс Ти Кроун» планирует расширить производство. Данный проект будет реализовываться совместно с китайской компанией Simsen, которая занимается изготовлением ленточных пил. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Для расширения производства компания «Эс Ти Кроун» арендовала площади размером 4 тыс. кв. метров. Плановый объем инвестиций в реализацию проекта составляет порядка 300 млн рублей. На предприятии планируется дополнительно создать около 15 рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Эс Ти Кроун», основанная в 2004 году, специализируется на производстве продукции для авиастроения, судостроения, машиностроения, ракетостроения, оборонной промышленности, атомной энергетики, металлургии, а также нефтегазовой отрасли. В организации работают свыше 60 сотрудников.

У компании есть собственное конструкторское бюро, что позволяет оперативно реагировать на изменения в производстве, анализировать рыночные тенденции, защищать интеллектуальную собственность и оптимизировать производственные процессы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.