Подмосковная компания разработала источник питания для светодиодных светильников

Компания «Трион» — производитель первых в России цифровых источников питания для светодиодного освещения, созданных с использованием отечественных цифровых и аналоговых микросхем, разработала блок аварийного питания для светодиодных светильников — STAR 35-350T Energy Pro. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Основное назначение блока аварийного питания — обеспечивать рабочее освещение в нормальном режиме, и аварийное освещение на протяжении двух часов в случае обрыва рабочей сети и нештатной ситуации. Технически устройство объединяет в одном корпусе источник питания, блок аварийного питания и аккумулятор. Встроенный компактный аккумулятор позволяет быстро и безопасно монтировать блок аварийного питания в светильник.

«Мы завершили производство тестовых партий и уже выпускаем продукцию серийно. Наибольшее распространение блоки аварийного питания получили в учреждениях, где предъявляются повышенные требования к безопасности. В эту категорию входят различные социальные объекты, школы, университеты, больницы, коммерческие центры, развлекательные комплексы, стадионы и ледовые дворцы. Прочный корпус позволяет использовать нашу продукцию в производственных цехах. Источники питания наделены защитой от чрезмерного нагрева, скачков напряжения, коротких замыканий, обрыва фаз. Безопасность подтверждена сертификацией по нормам ГОСТ, зарубежных стандартов IEC, а также имеет сертификат происхождения товара СТ-1», — отметила управляющий партнер компании «Трион» Татьяна Тришина.

Российское производство «Трион» включает в себя полностью укомплектованные и оснащенные линии: участки монтажа, сборок, маркировки, заливки, контроля и упаковки. А также склады под комплектующие компоненты и готовую продукцию. Ранее основное производство компании было расположено в Китае, два года назад инвестор решил локализовать производство в Сергиево-Посадском городском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.