Подмосковная компания «ПСК Фарма» зарегистрировала препарат для терапии ВИЧ у детей

Компания «ПСК Фарма» из ОЭЗ «Дубна» зарегистрировала новый отечественный препарат «Ралтико» для лечения ВИЧ у детей от 2 до 12 лет, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «ПСК Фарма», входящая в группу «Рус Биофарм», зарегистрировала препарат «Ралтико» для терапии ВИЧ у детей в возрасте от 2 до 12 лет. Производство препарата организовано на заводе в особой экономической зоне «Дубна», где возможно выпускать до 1,5 млн упаковок в год.

«Ралтико» с действующим веществом ралтегравир включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Это пятый препарат против ВИЧ в портфеле компании. Таблетки выпускаются в дозировках 25 и 100 мг, имеют фруктовые ароматы апельсина и банана и предназначены для детей.

Генеральный директор ООО «ПСК Фарма» Евгения Шапиро сообщила, что клинические исследования, завершенные в 2024 году, подтвердили эквивалентность «Ралтико» оригинальному препарату «Исентресс». В регистрационное досье включена активная фармацевтическая субстанция, синтезированная в лаборатории компании и производимая на заводе в «Дубне». Локализация производства субстанции остается приоритетом для компании.

По данным Республиканской клинической инфекционной больницы, на конец 2024 года в России насчитывалось более 10 тысяч детей и подростков с ВИЧ, в 90% случаев инфекция передается от матери. Государство реализует меры профилактики, бесплатное тестирование и обеспечивает пациентов эффективными препаратами, включая «Ралтико».

Заместитель председателя правительства и министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что «ПСК Фарма» расширяет портфель ЖНВЛП и увеличивает производственные мощности. За три квартала прошлого года компания инвестировала в развитие 1,7 млрд рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что уже в 2026 году в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«В 2025 году здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.