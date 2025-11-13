Подмосковная компания провела научно-практическую конференцию во Вьетнаме

Компания ESTILAB, производитель косметики из Подмосковья, провела во Вьетнаме масштабную научно-практическую конференцию, приуроченную к первой годовщине выхода бренда на рынок Юго-Восточной Азии. Событие объединило 350 участников, включая профессионалов индустрии, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

На конференции участники смогли познакомиться с продукцией бренда: спикеры провели обучающий модуль, разобрали составы и активные компоненты, а также поделились результатами клинических исследований.

По словам директора по продажам ESTILAB Руслана Назарова, объем отгрузок во Вьетнам к концу 2025 года достигнет 100 млн рублей в закупочных ценах, что соответствует розничному обороту примерно в 300 млн рублей. Помимо офлайн-дистрибуции, компания развивает продажи на вьетнамских маркетплейсах. По итогам третьего квартала доля продаж в онлайн-канале достигла 15%.

Российская косметическая компания ESTILAB работает на рынке с 2016 года. Под ее управлением два бренда: ICON SKIN и DE_CODE. Продукция доступна на ключевых маркетплейсах и в крупных косметических сетях федерального и регионального уровня, а также поставляется в 13 стран.

