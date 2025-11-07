Подмосковная компания провела экспертный семинар в Индии

Подмосковная компания «ВПГ Лазеруан» (VPG LaserONE, кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) — ведущий российский разработчик и производитель лазерной техники, провела экспертный семинар «Лазеры и передовые процессы» в Индийском институте науки (IISc) в Бангалоре — одном из самых престижных научных центров Азии. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Мероприятие, организованное лабораторией передовых технологий сборки (Advanced Assembly TechnologyLabs (AATL)), было посвящено применению передовых лазерных разработок в ключевых отраслях, включая прецизионное машиностроение, аддитивные технологии и разработку инновационных медицинских аппаратов для диагностики и терапии.

Программа семинара охватила практическое применение российских лазерных разработок. Специалисты «ВПГ Лазеруан» представили доклады об использовании лазерных систем на предприятиях в различных отраслях промышленности, включая металлообработку, судостроение, машиностроение и др. Отдельный блок был посвящен вопросам реализации совместных проектов.

«На предприятии ООО «ВПГ Лазеруан» в подмосковном наукограде Фрязино разрабатывается и производится уникальное оборудование, в том числе и высокотехнологичные роботизированные промышленные станки. Многие образцы не имеют аналогов и обладают высоким экспортным потенциалом, в том числе и на рынке Индии», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Получение признания на такой площадке, как IISc, демонстрирует, что российские лазерные решения интересны одной из самых быстрорастущих технологических экономик мира.

«Признание со стороны Индии, обладающей мощной научной школой, подтверждает лидерство России в критически важной технологической нише. Прямой диалог между учеными и инженерами на площадке уровня IISc открывает дорогу для совместных проектов, в том числе в рамках импортозамещения и развития национальных технологических баз обеих стран», — отметил заместитель генерального директора ООО «ВПГ Лазеруан» Артур Олегович Андреев.

По итогам участия специалистов подмосковного предприятия на семинаре IISc, компания достигла предварительных договоренностей о будущих контрактах в сфере машиностроения, медицины и аэрокосмической отрасли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.