Подмосковная компания производит оборудование для гражданских и военных аэропортов

Глава округа Клин Алена Дмитриевна Сокольская побывала на предприятии «Таубер», которое решило расширять свои производственные площади. Сейчас компания работает на арендованных площадях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава округа рассказала о региональной программе импортозамещения «Земля за 1 рубль», на участие в которой компания «Таубер» вполне может претендовать.

Компания «Таубер» разработало и производит технические решения для крупных нефтяных компаний России, владеющих топливозаправочными комплексами гражданских и военных аэропортов. Ранее эту технику приходилось импортировать из Европы и США. Сейчас их производят в Клину.

В компании сегодня заняты около 30 сотрудников высочайшей квалификации. Есть вакансии сварщика аргонодуговой сварки, слесаря-монтажника, сварщика-газорезчика. Требуется еще порядка 10 человек указанных профилей. В случае расширения производства в Клину компания готова инвестировать в развитие до 160 миллионов рублей, создать 30 дополнительных рабочих мест.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — написал Воробьев.