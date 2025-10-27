Подмосковная компания произвела 60 тыс тонн оконного профиля

Компания MELKE (группа компаний «Пластика Окон») из подмосковного Фрязино с 2019 года произвела порядка 60 тыс. тонн оконного профиля. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания MELKE создала в Московской области российский бренд оконных систем, который сегодня вытесняет с рынка иностранные аналоги. За время работы компания инвестировала в создание современного инновационного производства более 2 млрд рублей. Сейчас это одно из крупнейших предприятий муниципалитета, где трудоустроено более 1,8 тыс. человек. С начала производственной деятельности компания выпустила порядка 60 тыс. тонн высококачественного оконного профиля», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В подмосконом городе Фрязино у компании работают 13 производственных цехов. На предприятии организован безотходный цикл производства. Вместе с первичным ПВХ компания использует в производстве переработку вторичного сырья. На предприятии также производится собственная закалка стекла перед сборкой.

MELKE — полностью российский бренд. Предприятие изготавливает оконные профили по технологии CO-EX (коэкструзии). Помимо профиля компания производит подоконники, ручки, а также сопутствующую продукцию для установки и работы оконных систем.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.