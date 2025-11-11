Подмосковная компания присоединилась к проекту «Производительность труда»

Компания «ТПФ «Конструкция» из подмосковного Ленинского округа присоединилась к участию в федеральном проекте «Производительность труда». На предприятии прошло стартовое совещание. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На предприятии «ТПФ «Конструкция» проектируют и производят светопрозрачные конструкции, двери премиум-сегмента по индивидуальным проектам, рекламное оборудование и облицовочные панели. Широкий ассортимент позволяет реализовывать различные архитектурные решения.

В качестве пилотного потока выбран процесс производства дверей премиум-сегмента. На предприятии на протяжении 6 месяцев совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области будут внедрены инструменты бережливого производства и новые подходы к организации производственных процессов, что позволит оптимизировать работу производства.

Совместно с экспертами РЦК Московской области компания рассчитывает сократить время протекания процесса на 15%, уменьшить незавершенное производство на 10%, а также увеличить выработку на рабочих местах на 15%. Результаты, полученные во время пилота, в дальнейшем будут адаптированы на все производство.

Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Больше о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области.

Федеральный проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

