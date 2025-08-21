Подмосковная компания разработала продукт для борьбы с протечками воды

Группа компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ») из г.о. Мытищи закончила разработку двух инновационных продуктов для борьбы с протечками воды. ГК получила патенты на свои разработки, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Так ГК «ССТ» запатентовала ленточный датчик, который «улавливает» протечки, а также модуль управления, который это фиксирует. Датчик представляет тонкую гибкую ленту, которая легко монтируется в местах возможных протечек – под кровли зданий, в подвальные помещения, вдоль водопроводных систем и систем отопления, а также в другие места. Датчик точно улавливает место даже небольшой протечки и подает сигнал на модуль управления, что позволяет оперативно найти и устранить аварию.

Инновационные системы контроля протечек могут быть легко установлены как в жилых домах, так и на объектах промышленного и коммерческого назначения.

По данным Мининвеста Московской области, ГК «ССТ» планирует выпускать свыше 45 тысяч метров ленточных датчиков в месяц. В комплексе мощности предприятия позволяют выпускать более 10 тысяч систем контроля протечек воды ежемесячно.

В группу компаний «ССТ» входят четыре производственные площадки в Подмосковье, R&D-центр, испытательный центр, логистические активы. Головная компания расположена в городском округе Мытищи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье будут реализованы около 280 проектов импортозамещения. Общий объем инвестиций составит около четверти триллиона рублей.

Сейчас в области 77 проектов уже удалось запустить. По словам Воробьева, предприятия региона вносят свою лепту в решение стратегической задачи по замещению импорта. Сюда входят и рабочие места, и технологии, которые очень важны для России.