Подмосковная компания получила статус малой технологической компании

Резидент особой экономической зоны «Дубна», компания «Новые технологии», получил статус малой технологической компании (МТК). Предприятие включено в реестр Минэкономразвития России. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На территории ОЭЗ «Дубна» компания «Новые технологии» производит очистные сооружения «НТ-БИО» и пластиковые колодцы «НТ-ИНЖ» Сегодня на предприятии трудоустроено более 30 человек. Инвестиции в проект компании превышают 100 млн рублей», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Резиденты особых экономических зон получают налоговые, таможенные и иные льготы, имущественные преференции и доступ к специально созданной инфраструктуре, что стимулирует развитие МТК.

«Как и на других подобных площадках, у нас действуют преференциальный режим ведения бизнеса, минимизированы административные барьеры. Резидентам предоставляется готовая инфраструктура, доступны выгодная аренда и выкуп земельных участков под строительство своих предприятий. Кроме дополнительных мер поддержки регионального правительства, с прошлого года управляющая компания ОЭЗ совместно с Агентством инвестиционного развития Московской области запустила курс повышения квалификации для руководителей и специалистов компаний-резидентов, а также предприятий наукограда Дубна и региона. Компания «Новые Технологии» одной из первых прошла образовательный курс и подтвердила статус МТК», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Статус малой технологической компании открывает для компании новые возможности, в том числе приоритетный доступ к программам государственной поддержки: льготное кредитование, дополнительное финансирование инновационных проектов в виде грантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.