Подмосковная компания подвела промежуточные итоги проекта «Производительность труда»

На производстве компании «Рубис», выпускающей корма и лакомства для домашних животных, завершился первый этап федерального проекта «Производительность труда», реализуемого в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Компания выпускает продукцию под брендом TiTBiT на производстве в Талдоме, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В течение трех месяцев специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области совместно с рабочей группой предприятия проводили комплексную диагностику пилотного потока — процесса изготовления пармской колбасы.

Следующим этапом реализации федерального проекта станет внедрение инструментов бережливого производства. В результате компания рассчитывает снизить время протекания процесса производства на 10%, а также улучшить другие производственные показатели.

Кроме того, планируется внедрение Быстрой переналадки (SMED), стандартизация типовых операционных процедур, минимизирование простоев оборудования и внедрение других необходимых инструментов.

Чтобы присоединиться к проекту, подать заявку можно через портал Производительность.рф. Больше о поддержке бизнеса можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.