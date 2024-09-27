Подмосковная компания по выпуску аэрозолей повысит уровень локализации производства

Компания «Эльф-филлинг» повысит уровень локализации предприятия по выпуску аэрозолей технического назначения за счет запуска нового производства в Богородском городском округе Московской области. Проект вспомогательного производственного комплекса инвестор реализует на участке, полученном по подмосковной программе «Земля за 1 рубль». Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Компания „Эльф-филлинг“ инвестирует 300 млн рублей в строительство и запуск нового производственного комплекса. На предприятии будет организован участок по сборке клапанов — необходимых комплектующих для основного производства компании, в рамках которого выпускаются аэрозоли технического назначения. На новом предприятии будет создано 20 рабочих мест. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — 2027 год», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

За счет вспомогательного производства инвестор сократит зависимость от поставщиков комплектующих и повысит уровень локализации импортозамещающего предприятия.

На территории у компании расположен складской комплекс с развитой логистической системой, имеется собственный Центр исследований и разработок, оснащенный современным научным и лабораторным оборудованием. Площадь участка, переданного в аренду по льготной цене, составляет 1,6 га, где будет создан еще один производственно-складской комплекс площадью 2 тыс. кв. м.

АО «Эльф Филлинг» — российское предприятие, входящее в группу «Русские Технические Аэрозоли». Компания более 20 лет является лидером в области производства аэрозолей технического назначения: декоративных и ремонтных лакокрасочных материалов бытового и профессионального применения, автохимии, автокосметики, монтажной пены, клеев, герметиков и других индустриальных и технических продуктов.

Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестиционного проекта можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Среди фильтров на инвесткарте есть, в том числе, фильтр для подбора участков по программе «Земля за 1 рубль». Также прямо с карты можно подать заявку на получение выбранного участка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.