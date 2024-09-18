Подмосковная компания приняла участие в программе «Земля за 1 рубль»

Компания «БиоПроект Пересвет» заключила второй договор о получении нового земельного участка в рамках региональной программы импортозамещения «Земля за 1 рубль». По первому договору компания получила 0,63 га в Сергиевом Посаде, где уже построила завод по выпуску емкостного оборудования из стеклокомпозитов и ожидает разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Расширение производства необходимо для увеличения мощностей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Второй импортозамещающий проект компании предполагает создание завода по выпуску насосных станций пожаротушения и станций повышения давления. Планируемый объем инвестиций в развитие производства составляет 70 млн рублей. Расширение предприятия позволит создать более 15 новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию намечен на IV квартал 2026 год. Ожидается, что после выхода на проектную мощность предприятие будет производить более 40 станций ежегодно», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По информации министерства имущественных отношений Московской области, под расширение своего производства предприятию предоставлен участок площадью 3 407 кв. метров рядом с уже существующим заводом. Это уже 16-й подписанный договор программы «Земля за 1 рубль» в Сергиевом Посаде.

Компания «БиоПроект Пересвет» специализируется на производстве широкого перечня емкостного оборудования для очистных сооружений из композитных материалов. Предприятие производит резервуары разных объемов для использования в строительстве канализационных станций, подземных пожарных депо, септиков, водоотводов вдоль дорог, мостов и путепроводов, очистительных сооружений. Компания участвовала в строительстве железнодорожных подъездов к Керченскому мосту, резервуаров для трасс М-11 и М-12, инфекционного лечебно-диагностического комплекса в Москве, жилых комплексов Московской области и других.

Подобрать локацию для размещения бизнеса, в том числе по программе «Земля за 1 рубль», можно на созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта инвесткарте Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.