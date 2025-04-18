Подмосковная компания открыла стеклодувный цех

сегодня в 15:50

Компания «Праймлаб» в Мытищах реализовала проект по расширению существующего производства по выпуску лабораторного оборудования. На предприятии создан новый стеклодувный цех. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На производственной площадке компании «Праймлаб» был открыт стеклодувный цех площадью 250 кв.м, где установлено новое оборудование. Объем инвестиций в проект составил 55 млн рублей. Так, производственные мощности предприятия увеличились с 300 до 3500 изделий в год», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Мастера предприятия изготавливают в стеклодувном цехе сложные лабораторные приборы: реакторы, холодильники, переходники, вакуумные системы, выполняют пайку стекла любой сложности.

Особенность цеха заключается в наличии собственной школы стеклодувов, где опытные специалисты обучают новых работников. Это позволяет сохранить уникальные навыки и решить проблему кадрового дефицита.

Компания «Праймлаб» — российский разработчик и производитель лабораторного оборудования. Предприятие имеет полный цикл производства, который включает цех механической обработки, стеклодувный цех, цех общей сборки. На предприятии применяют цифровые решения — интеллектуальные системы управления и мониторинга оборудования. Заказчиками являются ведущие научно-технические вузы, оборонные предприятия, научно-производственные площадки, фармацевтические компании и другие.

Подобрать площадку в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона которая создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.