Подмосковная компания освоила производство материалов для изготовления печатных плат

На территории технопарка «Industrial City — Коледино» в г. о. Подольск Московской области начали производство фольгированного стеклотекстолита. Проект, в рамках которого запущен полный цикл изготовления базовых материалов для производства отечественных печатных плат, реализован компанией «ВИНТЕХ». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Объем инвестиций компании «ВИНТЕХ» в запуск импортозамещающего производства составил 100 млн рублей. Мощность предприятия — 20 тонн продукции в месяц или 4 800 листов высококачественных фольгированных материалов. При этом компания при необходимости может удвоить объемы производства», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новое производство компании было запущено еще весной этого года — на предприятии стартовал процесс по изготовлению электротехнических стеклотекстолитов, которые используются в машиностроении и других сферах промышленного производства. А уже в ноябре компания начала выпуск высококачественных фольгированных материалов — продукции, которая используется в электронной промышленности при изготовлении печатных плат.

Выпуск фольгированного стеклотекстолита стал возможен после ввода в эксплуатацию комплекса чистых помещений. Это необходимо для соответствия требованиям к производству высококачественных фольгированных материалов, соответствующих строгим отраслевым стандартам и ГОСТам в электронной промышленности.

Сегодня продукция «ВИНТЕХ» уже проходит апробацию в реальных условиях: на ее основе выпущены опытные партии электронных блоков, что подтверждает ее соответствие требованиям промышленности.

«Запуск производства фольгированного стеклотекстолита — это не просто расширение нашей линейки, а выполнение важной государственной задачи по обеспечению технологического суверенитета. Мы закрываем критическую потребность отечественных производителей электроники в качественном базовом материале, который ранее в основном импортировался. Наши клиенты теперь могут создавать продукцию, полностью основанную на российских материалах», — отметил технический директор «ВИНТЕХ» Николай Плохов.

