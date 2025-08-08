Подмосковная компания наладит выпуск разработок в индустриальном парке «Ключ»

Малая технологическая компания «Икс Ред Групп» получила статус резидента государственного индустриального парка «Ключ» в Дмитровском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ОЭЗ «Дубна» у компании расположены помещения для IT-специалистов и разработки программно-аппаратных комплексов, а производственная деятельность планируется на площадке в ГИП «Ключ».

Как отметил генеральный директор ООО «Икс Ред Групп» Булат Каримов, расширение производственной инфраструктуры открывают для компании новые возможности в сфере высокотехнологичных разработок.

«На новой площадке мы планируем организовать серийное производство контроллеров, а также различных компонентов, узлов и основных структурных частей широкой номенклатуры электротехнических приборов и технических устройств. Также продолжим развивать один из основных своих продуктов — VR-тренажер хирургических операций для студентов медицинских специальностей. Ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год. Будет создано минимум 25 новых рабочих мест», — прокомментировал Булат Каримов.

МТК «Икс Ред Групп» является разработчиком программного обеспечения, VR-контента и инновационных образовательных программно-аппаратных комплексов. Компания создала собственное программное обеспечение, вошедшее в государственный реестр, приобрела образовательную лицензию и опыт обучения молодых специалистов. В этом году «Икс Ред Групп» вошло в число «провайдеров» аккредитованных образовательных центров АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035».

Кроме того, совместно с партнерами из Центральной Азии компания развивает направление разработки мобильных игр.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.