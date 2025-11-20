Подмосковная компания «АДЛ» открыла двери для участников промышленного туризма

Коломенских ветеранов специальной военной операции продолжают знакомить с востребованными промышленными специальностями. 19 ноября вернувшиеся с фронта бойцы побывали на предприятии «АДЛ» в поселке Радужный. Их сопровождали социальный координатор фонда «Защитники отечества» в Коломне Дарья Бабаева, председатель местного отделения Комитета семей воинов Отечества Марина Родченко и руководитель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Коломна участвует в пилотном проекте региональной программы «Промышленный туризм». По инициативе нашего губернатора Андрея Воробьева ветераны специальной военной операции и их жены посещают предприятия региона, чтобы познакомиться с современными технологиями и актуальными профессиями. Такие экскурсии важны — они позволяют на практике увидеть, как работает производство, и возможно, выбрать карьеру в промышленной сфере», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Завод АДЛ выпускает импортозамещающую трубопроводную арматуру в количестве, превышающем 800 тыс. единиц в год — это шаровые краны, затворы, предохранительные клапаны и другие детали, широко применяемые в строительстве, энергетике и на предприятиях ЖКХ. Во время экскурсии ветераны познакомились с производственным процессом, получили полную информацию о вакансиях и условиях труда.

«За все время работы мы совместно с фондом «Защитники Отечества» и комитетом семей воинов Отечества смогли помочь с трудоустройством более чем 20 обратившимся, это участникам специальной операции и их жены», — рассказал Алексей Каратеев.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.